in foto: Immagine di repertorio

Un weekend di mezza estate quello in arrivo su Milano: secondo le previsioni meteo infatti da venerdì 8 a domenica 10 maggio il tempo sarà perlopiù sereno con qualche annuvolamento nel pomeriggio di domenica. Le temperature raggiungeranno anche i 27 gradi prima dell'arrivo lunedì 11 maggio di una perturbazione che porterà pioggia e vento. Nello specifico secondo quanto riportato da Arpa Lombardia, tra oggi e domani ci sarà un progressivo cedimento del temporaneo promontorio anticiclonico sul Nord Italia.

Meteo Milano sabato 9 maggio: sole e cielo sereno

Sabato 9 maggio il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso in pianura mentre su Alpi e Prealpi assieme alle velature si formeranno nubi più intense specie dalle ore centrali e nel pomeriggio. Qualche pioggia si registrerà su Alpi e Prealpi sia nel pomeriggio che in serata. Le temperature saranno stazionarie mentre le minime saranno in lieve aumento, mentre queste ultime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi, le massime saranno comprese tra 25 e i 27.

Previsioni meteo domenica 10 maggio: cielo nuvoloso e piovaschi

Domenica 10 maggio invece il cielo sarà velato o poco nuvoloso in pianura, mentre sarà irregolarmente nuvoloso sui rilievi: un aumento delle nubi ci sarà a partire dalla tarda serata con l'arrivo anche di isolati piovaschi possibili. Piogge più intense invece ci saranno sui rilievi occidentali e sulle Alpi dal pomeriggio ed in serata. Le temperature minime subiranno un lieve aumento, mentre le massime registreranno un calo e oscilleranno tra i 14 e i 24 gradi. Lunedì 11 maggio piogge e temporali saranno diffusi ovunque dalla notte ed al mattino e la neve cadrà oltre i 2000 metri. Le temperature sia minime che massime si abbasseranno mentre i venti soffieranno forti raffiche in pianura e in montagna.