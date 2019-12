in foto: Immagine di repertorio

Sarà un fine settimana all'insegna di nubi e freddo quello in arrivo, con la presenza anche di banchi di nebbia nella giornata di domenica, secondo le previsioni meteo su Milano per il weekend del 28 e 29 dicembre. Nessuna precipitazione prevista per entrambi i giorni, ma le temperature subiranno un brusco calo in particolare nelle minime.

Previsioni meteo Milano sabato 28 dicembre

Nello specifico, sabato 28 dicembre a Milano il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, mentre nelle zone di montagna le nuvole saranno in dissoluzione dalle ore centrali. Le precipitazioni saranno assenti, salvo qualche pioggia a ridosso delle Prealpi orientali al mattino, con nevischio oltre gli 800-1000 metri. Le temperature sia minime che massime non registreranno grosse variazioni in pianura e oscilleranno tra gli zero e gli 8 gradi, mentre le massime saranno in calo in montagna. I venti invece saranno deboli in pianura deboli o localmente moderati orientali, in parziale attenuazione e di direzione variabile dal pomeriggio; in montagna da moderati a forti dai quadranti settentrionali. In serata ci sarà la presenza di foschia e nebbia a banchi in pianura dalla serata.

Previsioni meteo Milano domenica 29 dicembre

Secondo le previsioni meteo su Milano per domenica 29 dicembre in montagna sereno o velato; in pianura nubi basse alla notte ed al mattino, con foschia e nebbia in parziale dissoluzione nel corso delle ore centrali. Le precipitazioni saranno assenti, mentre la nebbia sarà diffusa in pianura alla notte ed al mattino. Le temperature saranno minime senza variazioni rilevanti in pianura, mentre registreranno un leggero aumento in montagna, le massime invece saranno in calo in pianura e in aumento in montagna. I venti infine saranno in pianura deboli di direzione variabile, in montagna moderati settentrionali.