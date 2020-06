Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia nel weekend del 27 e 28 giugno. Attesi cieli sereni o poco nuvolosi, con giornate soleggiate e temperature massime in aumento oltre i 31 gradi. La nuvolosità prevista fino alla mattinata di venerdì 26 giugno dovrebbe lasciare spazio al bel tempo. Grazie a un'espansione dell'anticiclone sul Mediterraneo il clima sarà piuttosto caldo, anche afoso. Possibile qualche fenomeno temporalesco su Alpi e Prealpi.

Milano, previsioni meteo per venerdì 26 giugno

Per la giornata di venerdì 26 giugno attesa nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi mentre sulla Pianura saranno possibili ampie schiarite con bassa probabilità di pioggia. Possibili rovesci o temporali isolati in quota. Temperature: minime stazionarie tra 17 e 22 °C, massime in lieve aumento, comprese tra 28 e 31 °C.

Milano, previsioni meteo per sabato 27 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura nella giornata di sabato 27 giugno. Su Alpi e Prealpi poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo moderato di nuvolosità cumuliforme. Precipitazioni generalmente assenti sulla Pianura, su Alpi e Prealpi possibili isolati rovesci o temporali tra pomeriggio e sera. Temperature in Pianura attorno a 19 °C di minimaE a 31 °C di massima.

Milano, previsioni meteo per domenica 28 giugno

Bel tempo previsto anche per la giornata di domenica 28 giugno. Il cielo dovrebbe rimanere sereno o poco nuvoloso su gran parte della Lombardia, possibili di nubi cumuliformi sui rilievi. Precipitazioni generalmente assenti, possibili rovesci in serata in quota. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.