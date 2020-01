in foto: (Foto di repertorio)

Un fine settimana caratterizzato da cielo coperto e qualche debole pioggia. Questo è quello che prevedono gli esperti per quanto riguarda le previsioni meteo a Milano nelle giornate tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio. Le temperature dovrebbero aggirarsi tra gli zero gradi di minima e i 10 di massima, con una lieve risalita del termometro a partire da sabato 25. Si attendono leggere precipitazioni già nella serata di oggi, venerdì 24 gennaio, con leggeri rovesci previsti tra le 18 e le 19 e dalle 23 all'una di notte circa.

Previsioni meteo Milano sabato 25 gennaio

Secondo quanto dicono i meteorologi, nella giornata di sabato Milano si sveglierà con un cielo coperto da nubi e un sole pallido. Si parla di precipitazioni modeste nelle ore che precedono l'alba, con temperature in leggero rialzo rispetto a venerdì, che arriveranno a quota 4 gradi di minima attorno alle 7 della mattina e a 8 gradi di massima nelle ore centrali. Non dovrebbero verificarsi rovesci per tutti l'arco delle 24 ore, con una possibile coltre di nebbia in arrivo verso fine giornata.

Previsioni meteo Milano domenica 26 gennaio

L'ultimo giorno del fine settimana a Milano sarà caratterizzato, almeno secondo quanto riportato dalle previsioni meteo, da un cielo velato da nuvole, che si alternerà a un leggero miglioramento nelle prime ore del pomeriggio. Non sono previste piogge nel corso della giornata, con temperature comprese tra i 5 gradi di minima e i 10 di massima. Le condizione meteorologica del capoluogo lombardo dovrebbe mantenersi costante anche nei primi giorni della nuova settimana: nuvole a offuscare il sole e qualche debole pioggia.