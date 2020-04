Tempo instabile per il fine settimana in arrivo a Milano dove secondo le previsioni meteo dal 24 al 26 aprile si avrà a Milano e nelle principali città della Lombardia sole e poi nubi, con piogge in particolare sui rilievi. Secondo quanto riportato dagli esperti meteo di Arpa, al momento è presente un'area di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, per questo oggi si avrà un cielo in prevalenza stabile e soleggiato. Da sabato e per l'inizio della prossima settimana il graduale cedimento di questa area di stabilità, con l'arrivo di una perturbazione atlantica, determinerà un afflusso di correnti umide: si avranno così giornate più nuvolose con aumento dell'instabilità a partire dai rilievi alpini.

Previsioni meteo Milano venerdì 24 aprile: sole e temperature in aumento

Nello specifico oggi venerdì 24 aprile, il cielo sarà fino alle ore centrali sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti a ridosso dei rilievi, e poi tenderà a essere velato: nessuna precipitazione. Per quanto riguardare le temperature, queste saranno stazionarie nelle minime e in aumento nelle massime: in Pianura le prime saranno comprese tra i 6 e i 9 gradi, mentre le massime tra i 23 e i 25 gradi. I venti in pianura saranno deboli mentre in montagna passeranno da deboli a moderati.

Meteo Milano sabato 25 aprile: sole e nubi in arrivo

Sabato 25 aprile invece il cielo sarà velato con addensamenti a ridosso dei rilievi, con possibili precipitazioni occasionali deboli a ridosso dei rilievi. Le temperature sia minime che massime registreranno un aumento e oscilleranno tra i 10 e i 26 gradi. I venti saranno in pianura deboli da ovest sudovest, con rinforzi su pavese; in montagna deboli a tratti moderati. Infine domenica 26 aprile il cielo in Pianura passerà da velato a irregolarmente nuvoloso, altrove da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Si registreranno piogge deboli sparse a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio o temporale, mentre le temperature rimarranno invariate nelle minime e registreranno un calo nelle massime.