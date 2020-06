Sarà un weekend all'insegna del bel tempo quello in arrivo a Milano e nelle principali città della Lombardia. Secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa per il 19-21 giugno il cielo sarà in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento nella serata di venerdì e nelle prime ore di sabato a causa della presenza di un flusso atlantico da sudovest-ovest, legato ad una struttura depressionaria che interessa gran parte dell'Europa occidentale: le temperature subiranno un netto aumento in particolare nelle massime.

Meteo Milano venerdì 19 giugno: qualche nuvola e isolato rovescio

Oggi venerdì 19 giugno sia a Milano che nelle restanti città della Lombardia il cielo sarà inizialmente nuvoloso mentre durante la giornata le nubi si sposteranno verso est con debole sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi dove cadrà la pioggia anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili deboli anche su bassa pianura. Le temperature saranno stazionarie sia nelle minime che nelle massime: le prime saranno comprese tra 13 e 16 gradi e le seconde tra i 24 e 28 gradi. I venti infine soffieranno in pianura deboli da ovest sudovest, con rinforzi a tratti.

Previsioni meteo sabato 20 e domenica 21 giugno: aumentano le temperature massime

Sabato 20 giugno il cielo presenterà fino al mattino qualche nube che tenderà a diradarsi già dal primo pomeriggio. Le temperature minime non subiranno variazioni mentre le massime saranno in aumento: nell'arco delle 24 ore oscilleranno tra i 15 e i 27. I venti soffieranno in pianura deboli variabili. Domenica 21 giugno infine il cielo sarà poco nuvoloso con velature e passaggi nuvolosi più frequenti sui settori orientali. Assenti le piogge su tutta la regione mentre sia le minime che le massime saranno in aumento.