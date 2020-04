Sarà un weekend all'insegna del bel tempo quello del 17-19 aprile, secondo le previsioni meteo a Milano e in quasi tutta la regione Lombardia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con vento in aumento in particolare tra sabato e domenica. Arpa Lombardia riporta la presenza di un'area di alta pressione insistente per tutto il fine settimana salvo un graduale cedimento nella giornata di domenica. Le temperature massime saranno in graduale rialzo in pianura attorno a 23-25°C mentre i venti saranno prima deboli e poi tenderanno a intensificarsi.

Meteo Milano 17 aprile: cielo sereno e temperature in rialzo

Nello specifico venerdì 17 aprile secondo le previsioni meteo il cielo si presenterà al mattino sereno o poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio ci sarà un progressivo aumento delle velature e di nubi a media quota, che si intensificheranno verso sera. Le precipitazioni saranno assenti mentre le temperature sia minime che massime saranno in aumento: le prime oscilleranno in pianura tra gli 8 e i 12 gradi, mentre le massime saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. I venti saranno in pianura deboli al mattino, in rinforzo nel pomeriggio mentre in montagna tenderanno a essere moderati fino a sera.

Previsioni meteo Milano 18 aprile: velature e nubi per l'intera giornata

Sabato 18 aprile a partire dalla notte e dal primo mattino ci saranno nubi irregolari sia in pianura che sui rilievi alpini, le precipitazioni saranno assenti mentre il cielo rimarrà velato per l'intera giornata. Le temperature minime saranno in rialzo intorno ai 13 gradi mentre le massime saranno stazionarie sui 25 gradi. In pianura i venti saranno da deboli a localmente moderati meridionali, in rinforzo nel pomeriggio su Oltrepò Pavese e Lomellina, in montagna da deboli a moderati meridionali, più intensi su Appennino.

Previsioni meteo Milano domenica 19 aprile: possibili piogge

Domenica 19 aprile a Milano e nelle principali città lombarde il cielo si presenterà fino al mattino velature che tenderanno ad aumentare in particolare nel pomeriggio quando saranno possibili deboli rovesci in particolare sui rilievi prealpini. Le temperature tenderanno ad aumentare nelle minime mentre le massime saranno stazionarie o in lieve rialzo. I venti infine saranno variabili sia in pianura che in montagna con una lieve intensificazione in serata.