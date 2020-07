Il tempo sarà variabile per il weekend del 10-12 luglio a Milano e nelle principali città della Lombardia: secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Lombardia a partire da oggi il tempo sarà stabile e soleggiato, ma nella giornata di domani ci sarà un aumento della probabilità di rovesci e temporali a causa del passaggio di un fronte perturbato di origine atlantica. Le temperature subiranno un calo di 5-8 gradi nelle minime mentre le massimi rimarranno stabili.

Nello specifico nella giornata di oggi venerdì 10 maggio il cielo sarà in prevalenza nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini mentre sarà poco nuvoloso in pianura. Ci saranno probabili rovesci o temporali sulle Alpi, specie settori di Media Valtellina e Valchiavenna, mentre in serata le piogge potrebbero raggiungere anche le PreAlpi. Le temperature massime oscilleranno in pianura tra i 32 e i 35 anni. I venti saranno deboli di direzione variabili con rinforzi di brezza sui laghi e nelle valli.

Le previsioni meteo per sabato 11 luglio vedono il cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi in particolare nella prima parte della giornata: dal pomeriggio ci saranno annuvolamenti diffusi anche in pianura e sull'Appennino, con schiarite più evidente nelle zone di montagna. Previsti rovesci e temporali al mattino su Alpi e Prealpi, in estensione dal pomeriggio anche in pianura mentre in serata ci saranno residue precipitazioni sulla bassa pianura orientale. Le temperature minime oscilleranno tra i 18 e i 22 gradi mentre le massime in pianura tra i 29 e i 34 gradi.

Infine domenica 12 luglio il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e perlopiù sulla fascia prealpina occidentale nella prima parte del giorno. Le precipitazioni saranno presenti nel pomeriggio con bassa probabilità principalmente sulle Alpi. Le temperature sia minime che massime subiranno un netto calo e oscilleranno in pianura tra i 18 e i 28 gradi. I venti saranno in pianura deboli o localmente moderati orientali, in montagna deboli variabili.