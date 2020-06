Sole e caldo a Milano in questi primi scampoli d'estate. Le previsioni meteo per oggi, martedì 23 e domani mercoledì 24 giugno indicano la prevalenza di cielo sereno, con al più qualche nuvola, e temperature massime che in alcuni casi, come oggi, sono destinate anche a superare i 30 gradi. Non sono previste al momento precipitazioni che possano rovinare il clima estivo che qualcuno attendeva da tempo e altri magari temono per via del caldo eccessivo.

Meteo Milano oggi: caldo con punte di 31 gradi

La giornata di oggi, martedì 23 giugno, sarà una delle più calde della settimana. Si è aperta con qualche nuvola sparsa in cielo, sottili velature che non impediranno però al sole di splendere via via sempre più rovente. Le temperature massime si alzeranno nel corso della giornata, fino a toccare i 31 gradi attorno alle 17. Le minime non scenderanno mai sotto i 20 gradi.

Previsioni meteo per domani: ancora sole e caldo

Per domani, mercoledì 24 giugno, le previsioni meteo sono sostanzialmente simili. Qualche nube sparsa caratterizzerà la mattina e la prima parte della giornata, ma saranno ancora sole e caldo i protagonisti, anche se i valori massimi potrebbero essere leggermente in calo. Per quanto riguarda il resto della settimana, a parte brevi ma intense precipitazioni nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, a Milano il tempo dovrebbe mantenersi bello, con giornate soleggiate o al più leggermente nuvolose. Le temperature, dopo una lieve flessione, sono destinate nuovamente ad aumentare: i valori massimi dovrebbero attestarsi attorno ai 30-31 gradi nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, regalando ai milanesi un altro bel weekend.