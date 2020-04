Sarà un weekend all'insegna del tempo instabile quello in arrivo che include anche il ponte del Primo maggio: secondo le previsioni meteo su Milano e nel resto della Lombardia fino a venerdì il tempo sarà variabile con qualche strascico di perturbazione di giovedì mentre sabato grazie a un flusso anticiclonico ci sarà un cielo sereno che in particolare nella giornata di domenica porterà temperature in aumento.

Previsioni meteo Milano: temperature massime in aumento

Nello specifico giovedì 30 maggio il cielo fino al mattino sarà poco nuvoloso o velato, con qualche nube in più sui rilievi, mentre dalle ore centrali si avrà un aumento della nuvolosità con qualche irregolare schiarita in tarda serata. Le precipitazioni saranno presenti nella prima parte della giornata in montagna, mentre tenderanno a intensificarsi in pianura nel pomeriggio, anche con qualche temporale. Presente anche la neve oltre 2000 metri. Per quanto riguarda le temperature, sia le minime che le massime saranno stazionarie o in lieve calo: le minime oscilleranno tra i 9 e gli 11 gradi, mentre le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi.

Meteo Milano venerdì Primo maggio pioggia e cielo nuvoloso

Venerdì 1° maggio il cielo sarà al mattino velato o nuvoloso, con maggiori addensamenti a partire dalle ore centrali della giornata, in particolare su alta pianura e rilievi. Le piogge saranno presenti a metà giornata sia sui rilievi che in pianura, mentre tenderanno a indebolirsi nel pomeriggio: la neve cadrà oltre i 2000 metri. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime subiranno un lieve aumento e saranno comprese tra gli 11 e i 22 gradi. Per quanto riguarda le giornata di sabato 2 e domenica 3 maggio invece il cielo tenderà al velato o poco nuvoloso con abbondanti schiarite proprio domenica: le temperature massime tenderanno ad aumentare mentre i venti saranno moderati o forti in particolare sui rilievi.