La settimana che porterà al ponte del Primo maggio, una festività da trascorrere in casa per via del lockdown da Coronavirus, inizia all'insegna delle nuvole e della pioggia. Le previsioni meteo a Milano non lasciano sperare nel bel tempo almeno per i primi giorni. Fino a giovedì sono attese giornate nuvolose e precipitazioni anche di carattere temporalesco. Il tempo dovrebbe migliorare proprio a partire da venerdì 1° maggio e durante il weekend, l'ultimo prima della "Fase 2" che scatterà dal 4 maggio con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri) firmato da Giuseppe Conte il 26 aprile.

Previsioni meteo Milano: martedì attesi temporali

Lunedì 27 aprile cielo coperto per tutta la mattinata: qualche schiarita nel pomeriggio, dove sono attese comunque nubi sparse. Le temperature massime supereranno i 20 gradi, mentre le minime rimarranno attorno ai 13 gradi. Martedì 28 aprile è previsto un peggioramento: pioggia e anche possibili temporali potrebbero abbattersi su Milano, facendo precipitare le temperature a valori attorno a 16 gradi di massima.

Mercoledì nuvoloso: nuove piogge giovedì 30 aprile

Mercoledì 29 aprile saranno sempre le nuvole le protagoniste dei cieli milanesi. Tornano ad alzarsi le temperature, con massime che arriveranno a toccare i 22 gradi. Sarà però solo una breve tregua dalla pioggia, che dovrebbe tornare nella giornata di giovedì 30 aprile. Il mese si chiuderà all'insegna di precipitazioni anche a carattere temporalesco e con un nuovo calo delle temperature.

Meteo Milano: ponte del primo maggio all'insegna del sole

Il meteo, come già scritto, dovrebbe tornare clemente a partire da venerdì primo maggio. Saranno sempre vietate scampagnate e uscite fuori di casa se non per i comprovati motivi di necessità, ma chi avrà modo di godersi le giornate di festa potrà comunque consolarsi col sole e temperature che torneranno a salire, fino a raggiungere i 25 gradi nella giornata di domenica 3 maggio.