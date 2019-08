Torna il grande caldo nell'ultima settimana di agosto a Milano. Dopo sette giorni passati all'insegna dell'instabilità, con piogge e anche temporali sparsi che si sono alternati a schiarite, mantenendo le temperature gradevoli, nella settimana che va da lunedì 26 a domenica 1 settembre torneranno ad alzarsi le temperature. Le massime saranno stabilmente sopra i 30 gradi, con punte anche di 32-33 gradi nelle giornate più calde, mentre le minime non scenderanno sotto i 20 gradi. Sarà una settimana all'insegna del sole e del cielo sereno, a parte qualche giornata con cielo coperto nel mezzo della settimana e nel weekend: ed è proprio tra mercoledì e giovedì e poi tra sabato e domenica che potrebbero verificarsi piogge e isolati temporali.

Previsioni meteo a Milano per la settimana dal 26 agosto all'1 settembre

Queste nel dettaglio le previsioni meteo a Milano per la settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre. Lunedì 26 e martedì 27 si prevedono due giorni all'insegna del sole e del cielo sereno, con temperature attorno ai 32 gradi. Mercoledì 28 agosto si prevede un aumento della nuvolosità, con cielo coperto tutto il giorno e un leggero calo delle temperature. Giovedì 29 agosto nuvolosità in graduale diminuzione e temperature di nuovo in aumento. Venerdì 30 agosto ancora una giornata all'insegna del cielo sereno e del sole: si preannuncia come la più calda di tutta la settimana. Per sabato 31 agosto tornerà a vedersi in cielo qualche nube sparsa, anche se non sono previste precipitazioni. Piogge sparse e temporali sono invece previsti nella giornata di domenica 1 settembre, soprattutto al mattino e alla sera: nel corso della giornata il tempo dovrebbe mantenersi invece asciutto, con sprazzi di sereno.