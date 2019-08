Le previsioni meteo su Milano e Lombardia per la giornata di mercoledì 28 agosto e per i giorni successivi.

Previsioni meteo Milano mercoledì 28 agosto: nuvole e pioggia ovunque, schiarite verso sera

Mercoledì 28 agosto in mattinata cielo ovunque nuvoloso, con temporali possibili su alta pianura, Lago Maggiore e Appennino Pavese. Dopo una attenuazione dei fenomeni, nel pomeriggio nuovi rovesci o temporali isolati. Pioggia più probabile su Prealpi centro-orientali ed alta pianura orientale. Verso sera le precipitazioni cessano ovunque, ampie schiarite partendo da ovest. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 21 e 26°C, massime tra 26 e 31°C.

Previsioni meteo giovedì 29 agosto: cieli sereni o poco nuvolosi

Nella giornata di giovedì 29 agosto previsto su Milano e Lombardia cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura; sui rilievi nuvolosità variabile con addensamenti più diffusi e compatti nella seconda parte della giornata. Su Alpi e Prealpi rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio, più probabili sui settori centro- orientali. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 31°C.

Previsioni meteo venerdì 30 agosto: sole e temperature massime in aumento

Per la giornata di venerdì 30 agosto su Milano e Lombardia atteso cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, velature in transito dalla sera. Precipitazioni assenti, salvo brevi e isolati rovesci o temporali pomeridiani su Alpi orientali Prealpi centro-orientali. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.