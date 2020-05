in foto: Immagine di repertorio

Sarà una settimana all'insegna del maltempo quella in arrivo: secondo le previsioni meteo su Milano e nel resto della Lombardia a partire da lunedì 11 maggio arriveranno pioggia e vento che porteranno con sé anche un calo delle temperature. Nello specifico secondo gli esperti di Arpa Lombardia la persistenza della circolazione depressionaria determinerà un tempo variabile ma prevalentemente perturbato, con precipitazioni intermittenti e a tratti diffuse.

Previsioni meteo Milano: temperature in calo

Lunedì 11 maggio il cielo sarà ovunque molto nuvoloso o coperto al mattino, con nuvolosità irregolare in pianura dalla tarda mattinata: le precipitazioni saranno diffuse ovunque a partire dalla notte e proseguiranno poi al mattino anche a carattere di rovescio o temporale, mentre al pomeriggio saranno progressivamente più sparse ed irregolari. La neve cadrà oltre 2000 metri. Le temperature minime subiranno un lieve calo e saranno stabili sui 12 gradi mentre quelle massime scenderanno intorno ai 19 gradi. I venti saranno in pianura moderati ma con temporanee raffiche anche forti. In montagna da moderati a forti dai quadranti meridionali.

Meteo Milano martedì 12 maggio: vento forte e temporali

Martedì 12 maggio il cielo sarà al mattino poco nuvoloso, mentre a partire dalla seconda parte della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità con piogge intense dal pomeriggio. Le temperature subiranno un aumento nelle massime mentre le minime continueranno a scendere. I venti in pianura saranno deboli con un rinforzo in serata. In montagna moderati dai quadranti settentrionali. Mercoledì 13 maggio infine la tendenza indica un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse ed intermittenti. Le temperature minime e massime saranno in calo, mentre i venti continueranno a soffiare in maniera più debole. Giovedì 14 maggio la nuvolosità sarà maggiore con piogge isolate, mentre le temperature inizieranno ad aumentare nuovamente.