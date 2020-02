La prima settimana di febbraio regalerà giornate di sole ai milanesi. Le previsioni meteo per la città di Milano parlano di cielo sereno e alte temperature che caratterizzeranno almeno il primo giorno della settimana. Le stime dei meteorologi per lunedì 3 febbraio parlano di temperature che toccheranno i 16 gradi di massima e non andranno sotto i 6 di minima, con una leggera coltre di nebbia che potrebbe interessare le ore notturne. Nei giorni successivi le condizioni climatiche non subiranno grosse variazioni, anche se il termometro tornerà ad abbassarsi nel proseguo della settimana. Non dovrebbero verificarsi precipitazioni.

Previsioni meteo Milano martedì 4 febbraio

Nella giornata di martedì 4 febbraio il sole continuerà a battere su Milano. Le previsioni meteo raccontano di un cielo lievemente coperto soltanto nelle prime ore del mattino, che tornerà a schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature caleranno rispetto alla giornata di lunedì 3 febbraio, con minime che arriveranno a toccare i 2 gradi nelle attorno alle 22 e massime stimate intorno ai 10 gradi nelle ore centrali.

Previsioni meteo Milano mercoledì 5 febbraio

I meteorologi prevedono un'altra giornata di sole pieno a Milano per quanto riguarda mercoledì 5 febbraio. Nessuna avvisaglia di possibili piogge per tutto l'arco delle 24 ore con temperature ancora in diminuzione che arriveranno a toccare quota 0 gradi di minima e massime variabili tra i 9 e gli 11 gradi. Dalle giornate successive il termometro dovrebbe tornare a scendere sotto lo zero.