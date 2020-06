La settimana inizia con tempo soleggiato e temperature in rialzo a Milano e in Lombardia. Le previsioni meteo per le giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno, secondo le indicazioni dei meteorologi di Arpa Lombardia, vedono "l'instaurarsi di correnti settentrionali in quota e a seguire una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico". Condizioni che dovrebbero favorire nei primi giorni della prossima settimana giornate con tempo stabile, soleggiato e temperature in rialzo. Previsto anche un aumento dell'intensità della ventilazione da nord, specie in montagna. Da mercoledì atteso un nuovo aumento della nuvolosità e dell'instabilità, in particolare su fascia alpina e settori orientali.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per lunedì 22 giugno

Per la giornata di lunedì 22 giugno previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con debole formazione di cumuli a ridosso dei rilievi alpini nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo occasionali a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in aumento, massime intorno a 30°C. Attesi venti in pianura deboli, in montagna moderati o forti da nord, in attenuazione in serata.

Previsioni meteo Milano per martedì 23 giugno

Per la giornata di martedì 23 giugno atteso ancora tempo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari su fascia alpina e prealpina dal pomeriggio Temperature stazionarie e precipitazioni possibili a ridosso dei rilievi alpini.

Tendenza per mercoledì 24 giugno

Da mercoledì 24 giugno in arrivo un peggioramento del tempo, da poco a irregolarmente nuvoloso. Probabilità di precipitazioni su fascia alpina e prealpina. Temperature minime in aumento, massime in calo. Giovedì 25 giugno nuvolosità irregolare, con ulteriore aumento della probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.