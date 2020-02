in foto: Immagine di repertorio

Sarà una settimana all'insegna del freddo quella in corso secondo le previsioni meteo su Milano e Lombardia: a partire da oggi mercoledì 5 febbraio infatti si abbatterà su tutto il nord Italia un'ondata di maltempo che porterà gelate, neve e vento forte sulle principali regioni. In Lombardia il tempo rimarrà stabile ma le temperature subiranno un brusco calo in particolare nelle minime che scenderanno al di sotto dello zero.

Meteo Milano: venti forti sulle Alpi e moderati in Pianura

Nello specifico oggi mercoledì 5 febbraio, così come riportato dagli esperti meteo di Arpa Lombardia il cielo sarà sereno su pianura, Appennino e Prealpi, mentre sulle Alpi sarà variabile con qualche addensamento nuvoloso che si protrarrà fino al mattino. Le precipitazioni saranno assenti in pianura mentre deboli nevicate si avranno nelle valli settentrionali e sulle Alpi. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in lieve calo in pianura sia nelle minime che nelle massime, le prime saranno intorno allo zero mentre le secondo comprese tra i 10 e 14 gradi. I venti saranno sa moderati a forti sulla fascia alpina e prealpina mentre saranno deboli sulla pianura.

Previsioni meteo Milano giovedì 6 e venerdì 7 febbraio

Domani giovedì 6 febbraio il cielo sarà sereno o al più velato sui settori occidentali al mattino. Assenti invece sia le precipitazioni che la neve, mentre le temperature, in particolare quelle minime saranno in forte calo, mentre le massime saranno moderate: in pianura le minime si aggirerrano intorno ai -3 gradi mentre le massime intorno ai 10 gradi. I venti invece saranno in pianura deboli variabili, mentre in montagna deboli da nord. Infine venerdì 7 febbraio le secondo le previsioni il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso. Verso sera annuvolamenti sul Pavese e sul Nordovest. Assenti le precipitazioni mentre le temperature rimarranno stabili sia nelle minime e che nelle massime stazionarie. Possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura al primo mattino: gelate diffuse nella notte.