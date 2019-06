Arriva il grande caldo a Milano. Dopo il tempo instabile di questi ultimi giorni, le previsioni meteo per le prossime giornate annunciano il ritorno di un clima prettamente estivo, con temperature massime che si preannunciano particolarmente elevate. Sul sito di Arpa Lombardia (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), il bollettino meteo che riguarda l'intera regione sottolinea che "la circolazione depressionaria sull'Ovest del continente si allontana lentamente verso Nord" e determina nella giornata odierna (mercoledì 12 giugno) una condizione di "residua instabilità" sulla Lombardia. A partire da domani, giovedì 13 giugno, si verificherà un "generale miglioramento": il tempo sarà in prevalenza soleggiato specialmente in pianura almeno sino al weekend, con le temperature in graduale aumento e valori massimi che arriveranno intorno a 30 gradi durante il fine settimana.

Fine settimana asciutto e con temperature elevate a Milano

A Milano, in particolare, a partire da domani, giovedì 13 giugno e almeno fino a domenica 16 giugno si prevedono giornate prevalentemente soleggiate, o al più con qualche nuvola. E soprattutto si prevede un aumento costante delle temperature, con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 30 gradi e potrebbe superarli nella giornata di domenica 16 giugno. In aumento anche le temperature minime, che passeranno dai 12 ai 19 gradi. Le giornate, soprattutto nel fine settimana, si preannunciano particolarmente afose: si entrerà decisamente nel vivo della stagione estiva.