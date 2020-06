Previsioni meteo per Milano e la Lombardia per le giornate da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio. Fino a giovedì atteso caldo afoso e cielo coperto. I meteorologi di Arpa Lombardia spiegano che una depressione sull'Europa settentrionale determina la progressiva rotazione da sudovest del flusso in quota per l'avvicinamento di una saccatura ad essa associata, in transito venerdì. In Lombardia è quindi previsto un progressivo aumento dell'instabilità tra oggi e giovedì, con rovesci e temporali via via più frequenti e diffusi, possibili anche in pianura e nelle ore mattutine. Venerdì abbassamento delle temperature e condizioni in peggioramento ovunque. Miglioramento da sabato, domenica stabile.

Previsioni meteo Milano martedì 30 giugno

Per la giornata di martedì 30 giugno atteso meteo variabile nella mattina, nel pomeriggio addensamenti cumuliformi su fascia prealpina ed alta pianura. Rovesci o temporali sparsi tra tarda mattinata e pomeriggio su Prealpi e fascia pedemontana. Temperature massime in pianura tra 29 e 33 °C.

Previsioni meteo Milano mercoledì 1 luglio

Mercoledì 1 luglio cielo molto nuvoloso su rilievi e settori occidentali, altrove poco nuvoloso, con schiarite in mattinata; nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sulle Prealpi, in estensione a tutta la pianura verso sera. Possibili isolati piovaschi sui rilievi nella notte; rovesci sparsi e isolati temporali dalle ore centrali,

Previsioni meteo Milano giovedì 2 luglio

Giovedì 2 luglio qualche nube residua alla notte, poi poco nuvoloso in mattinata; dalle ore centrali nuova formazione di addensamenti cumuliformi sulle Prealpi, in estensione anche alla pianura verso sera. Rovesci residui al mattino; nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi sulle Prealpi, in estensione alla pianura verso sera ed in intensificazione. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 32 °C.

Previsioni meteo Milano venerdì 3 luglio

Venerdì 3 luglio cielo irregolarmente nuvoloso sui settori sudorientali della regione, più variabile sui rilievi occidentali. Dal pomeriggio nuvoloso ovunque. Dalle ore centrali rovesci sparsi possibili ovunque, più insistenti ed intensi sulla pianura centro orientale dal pomeriggio ed in serata. Temperature in calo.