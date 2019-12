È scattata l'allerta meteo su Alpi e Prealpi lombarde, per le ultime previsioni, caratterizzate, nei prossimi giorni, da forti venti e pioggia intensa. La Protezione Civile della Lombardia ha emanato un'allerta di codice giallo a partire dalla mattinata di domani, martedì 17 dicembre. Per quanto riguarda la provincia di Milano, il brutto tempo di questi giorni persisterà per tutta la settimana che ci introdurrà all'inverno. Sia nella giornata di domani martedì 17 dicembre che in quella di mercoledì 18 dicembre, sono infatti previste leggere seppur costanti piogge che troveranno il loro picco tra giovedì e venerdì.

Le previsioni di domani martedì 17 dicembre

Già da domani mattina potrebbero registrarsi le prime, deboli, precipitazioni. Le nuvole la faranno da padrona per tutto il giorno, probabilmente favorendo la formazione di leggere foschie nelle zone meno abitate della provincia. Le temperature, stazionarie, dovrebbero toccare un minimo di 6 gradi e un massimo di 11, per poi trovare un equilibrio definitivo intorno agli 8 gradi.

Le previsioni di mercoledì 18 dicembre

Peggioreranno invece le condizioni il giorno dopo, mercoledì 18 dicembre, quando sono attese maggiori precipitazioni concentrate principalmente per il mattino. Nel pomeriggio, comunque, le piogge cesseranno ma il cielo non tornerà ad essere sereno: per il sole bisognerà attendere il weekend. Anche se le temperature potrebbe toccare addirittura i 13 gradi, con massime al di sopra della media stagionale.

Le previsioni per giovedì 19 e venerdì 20 dicembre

Il picco massimo di piogge arriverà con gli ultimi due giorni lavorativi della settimana, quando tra giovedì e venerdì il cielo verserà sulle strade delle città milanesi significative precipitazioni. Nella fattispecie, sarà venerdì il giorno più piovoso della settimana con precipitazioni che interesseranno Milano e le principali città della Lombardia per l'intera giornata.