Due giorni di sole e caldo attendono i milanesi a partire da oggi, mercoledì 20 maggio. Dopo la pioggia di ieri, le previsioni meteo a Milano per i prossimi giorni indicano il persistere di condizioni meteo favorevoli, almeno fino al weekend. In particolare le prossime 48 ore saranno caratterizzate da cielo sereno, sole e temperature massime in aumento, fino a valori quasi estivi. Nel fine settimana è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, ma il rischio di precipitazioni è al momento escluso.

Meteo Milano mercoledì 20 e giovedì 21 maggio

Oggi e domani, giovedì 21 maggio, su Milano splenderà un bel sole primaverile. In mattinata qualche velatura in cielo, che sarà terso a partire dal pomeriggio. Migliora, se possibile, il tempo domani, giovedì 21. Qualche nuvola è attesa solo alle prime ore del mattino, ma per il resto della giornata il cielo resterà sereno. Le temperature massime, oggi e domani, saliranno fino a raggiungere valori quasi estivi: anche 27 i gradi che saranno toccati dai termometri.

Meteo Milano weekend 22-24 maggio

Nel fine settimana le previsioni annunciano un lieve aumento della nuvolosità. Venerdì 22 maggio, in particolare nelle ore serali, il cielo sarà coperto anche se non è prevista pioggia. Qualche nube sparsa è prevista anche per le giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, anche se dovrebbe essere il sole a farla da padrone. Le temperature durante il weekend saliranno ulteriormente rispetto ai giorni precedenti: si attendono massime attorno ai 28 gradi e minime non inferiori ai 16 gradi.