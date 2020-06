Dopo l'ultima allerta meteo di ieri, la pioggia concede finalmente una breve tregua a Milano, in quest'inizio giugno decisamente bagnato. Secondo le previsioni meteo per oggi, domenica 14 giugno, a Milano non sono attese precipitazioni. La giornata trascorrerà all'insegna della nuvolosità, più marcata nella mattinata, e di schiarite più ampie a partire dal pomeriggio.

Le previsioni meteo per domenica a Milano

Quella di oggi, domenica 14 giugno, sarà una giornata tutto sommato gradevole per chi la trascorrerà all'aperto, sempre nel rispetto delle norme vigenti per via dell'emergenza Covid-19. Dopo una mattinata all'insegna di nubi sparse nel pomeriggio la nuvolosità dovrebbe diradarsi, lasciando più ampio spazio al sole che comunque non mancherà di fare capolino anche nelle prime ore della giornata. Le temperature saranno comprese tra circa 17 gradi di minima e circa 26 gradi di massima. In tutta la Lombardia il cielo, secondo quanto riporta il servizio meteorologico dell'Arpa, sarà nuvoloso o molto nuvoloso al primo mattino, con progressive schiarite dalle ore centrali a partire dalla pianura occidentale. Qualche nuvola in più sui rilievi,in particolare sui settori centro-orientali.

Il meteo per la prossima settimana

L'attenzione di tutti è però puntata anche sulla prossima settimana, dopo 7 giorni molto piovosi. Non ci sono, purtroppo, belle notizie. Se per lunedì 15 giugno è prevista una bella giornata di sole, da martedì aumenta l'instabilità, a causa dell'avvicinamento di una depressione che, tra mercoledì e giovedì, potrebbe portare nuovi rovesci e temporali diffusi su Milano e buona parte della Lombardia. Per il prossimo fine settimana le previsioni sono ancora incerte: nella prima parte del weekend dovrebbe prevalere il bel tempo, ma domenica sono attesi al momento ancora temporali.