Nebbia, temperature in calo e smog sopra ai livelli di guardia a Milano per l'ultima domenica dell'anno. Le previsioni meteo per la giornata del 29 dicembre annunciano nubi e freddo in arrivo, con la presenza anche di banchi di nebbia. In città tornano a preoccupare i livelli delle polveri sottili nell'aria, dopo i mesi di aria "pulita" dovuti alle intense piogge autunnali, con il Pm10 oltre la soglia di guardia in molti quartieri.

Previsioni meteo Milano per domenica 29 dicembre

I meteorologi di Arpa Lombardia prevedono per domenica 29 dicembre un cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la pianura lombarda, con maggiori addensamenti per nebbia o nubi basse, in particolare su Pavese e lodigiano, nelle ore notturne e al primo mattino. Sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, tranne che per qualche annuvolamento sulla fascia prealpina. Le temperature saranno stazionarie o in calo in pianura, con minime sotto zero e massime tra i 5 e i 9 gradi, ma anche più basse nelle zone in cui è prevista nebbia.

Milano, valori di Pm10 sopra la soglia di guardia in diversi quartieri

A Milano il clima asciutto degli ultimi giorni ha favorito il ritorno dello smog, sempre su livelli molto alti durante l'inverno nel capoluogo lombardo, ma assente nelle ultime settimane grazie alle intense precipitazioni che avevano pulito l'aria. Ora, complice il cielo sereno e la nebbia, le concentrazioni di Pm10 hanno superato la soglia di guardia di 50 mg/mc in diverse centraline di rilevamento. Stando ai dati diffusi da Arpa, nella giornata di venerdì 27 dicembre sono stati rilevati livelli di Pm10 pari a 60 mg/mc in viale Marche, a 52 mg/mc a Città Studi, a 56 mg/mc in via Senato e a 51 mg/mc al Verziere. Nell'area metropolitana sono state registrate concentrazioni pari a 64 mg/mc a Pioltello.