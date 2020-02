in foto: Immagine di repertorio

Tempo incerto per la settimana appena iniziata: secondo le previsioni meteo su Milano e in Lombardia il cielo nei prossimi giorni sarà nuvoloso e caratterizzato da nubi a intermittenza. Mentre le temperature subiranno un aumento improvviso raggiungendo anche i 17 gradi, in calo invece le minime che potrebbero toccare anche i 2 gradi.

Meteo Milano martedì 11 febbraio: Neve oltre i 1000 metri

Nello specifico oggi lunedì 10 febbraio il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, quindi ampie irregolari schiarite a partire dai settori occidentali, salvo addensamenti ancora in parte estesi a ridosso di Alpi di confine. Le piogge saranno presenti principalmente in mattinata su quasi tutta la regione Lombardia, mentre nel pomeriggio saranno in esaurimento, salvo qualche residuo sui settori alpini e prealpini orientali. La neve cadrà invece oltre i 1000 metri. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno stazionarie sia nelle minime che nelle massime e saranno comprese tra i 5 e i 12 gradi. I venti saranno in pianura inizialmente deboli variabili, mentre in montagna da deboli a moderati o forti dai quadranti occidentali.

Previsioni meteo Milano mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio

Domani martedì 11 febbraio invece il cielo sarà perlopiù poco nuvoloso, con qualche addensamento irregolari a ridosso dell'arco alpino. Le precipitazioni saranno assenti, mentre si potrà registrare del nevischio portato da nord sulla fascia alpina di confine. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime saranno invece in aumento. I venti soffieranno sia in pianura che in montagna e saranno deboli o moderati. Mercoledì 12 febbraio il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e la probabilità di precipitazioni sarà scarsa: le temperature saranno in calo sia nelle minime che nelle massime. Mentre giovedì 13 febbraio il cielo sarà da poco nuvoloso a nuvoloso con un aumento della probabilità di precipitazioni dal tardo pomeriggio-sera.