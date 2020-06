Caldo e afa. L'estate inizia a fare sul serio a Milano e in Lombardia, secondo le previsioni meteo per la prossima settimana che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio. L'alta pressione sul Mediterraneo determinerà, secondo quanto riporta l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), tempo generalmente soleggiato con temperature massime molto elevate, che potranno anche raggiungere i 35 gradi. La possibilità di locali rovesci e temporali, specialmente su Alpi e Prealpi, è sempre in agguato. Ma l'impressione è, appunto, che saremo di fronte a una settimana molto calda, in cui arriverà anche l'afa.

Meteo Milano, settimana calda e afosa

A Milano città la settimana, anticipata da una domenica particolarmente calda e col cielo sereno, sarà all'insegna di temperature massime quasi stabilmente oltre i 30 gradi, a parte il fine settimana. Le giornate più calde potranno essere quelle tra martedì e mercoledì, con punte fino a 35 gradi. A partire da venerdì potrebbero invece fare il loro ingresso correnti d'aria più fresche, che determineranno un lieve abbassamento delle temperature e anche qualche possibile precipitazione, pure a carattere temporalesco.

Le previsioni meteo sul resto della Lombardia

Anche sul resto della Lombardia quella che inizierà domani, lunedì 29 giugno, si prospetta una settimana calda. Lunedì però in pianura ci sarà la possibilità di rovesci dalla tarda mattinata, mentre sulle Alpi il passaggio di un impulso perturbato potrà causare temporali sparsi, da moderati a forti, già dalle prime ore. Martedì si registreranno sempre temperature medio-alte, con variabilità e rovesci pomeridiani sulle Prealpi. In seguito è attesa una debole perturbazione a carattere temporalesco in transito tra mercoledì e giovedì, ma sempre in presenza di aria calda.