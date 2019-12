Dimentichiamo subito questi primi giorni di dicembre caratterizzati da sole e temperature miti: nelle prossime settimane a Milano secondo le previsioni meteo si abbatterà una ondata di freddo che porterà un brusco calo delle temperature. Gelate piene dunque su tutta la Lombardia e nelle zone di pianura dove arriverà anche la prima neve dell'anno: gli esperti meteo infatti parlano dell'arrivo di una perturbazione atlantica su tutta l'Italia che porterà al Nord la neve sulle alture ma anche in pianura, con fiocchi che cadranno anche su Milano.

Meteo Milano: mercoledì 11 dicembre la giornata più fredda

Nello specifico martedì 10 dicembre il cielo si presenterà sereno su tutta la regione Lombardia: qualche debole nevicata si avrà solo oltre gli 800-1000 metri sui settori alpini di confine di Valchiavenna e Alta Valtellina. Le temperatura invece subiranno un leggero calo in particolare nelle ore serali: i valori minimi in pianura saranno compresi tra 0 e 3 gradi, le massime invece tra 9 e 12 gradi. In pianura i venti saranno moderati a carattere di Foehn al mattino sui settori occidentali, in attenuazione nel pomeriggio. Mercoledì 11 dicembre invece il cielo subirà un rapido aumento delle nubi già dal mattino con un annuvolamento intenso nelle ore pomeridiane.

Meteo Milano: venerdì 13 dicembre arriva la neve in pianura

Le precipitazioni saranno deboli o molto deboli in serata su settori montani e pianura meridionale. Mentre la neve cadrà oltre gli 800-1000 metri sulle Alpi, oltre i 1200 metri sull'Appennino. Le temperature subiranno un brusco calo: in pianura saranno comprese tra i -2 e i 5 gradi. Giovedì 12 e venerdì 13 infine il cielo tenderà a leggeri schiarite al mattino prima di annuvolarsi di nuovo la sera, con l'arrivo della perturbazione atlantica che porterà neve non solo in montagna ma anche a bassa quota in particolare nella gioranta di venerdì.