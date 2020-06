La settimana si chiude all'insegna dell'instabilità e del maltempo a Milano e in Lombardia. Dopo i violenti fenomeni meteorologici che si sono abbattuti sulla pianura e le Prealpi lombarde, con violente grandinate in Val Seriana e precipitazioni intense anche su Milano, continua il brutto tempo anche nella giornata di giovedì 4 giugno con precipitazioni anche localmente forti anche a carattere di rovescio e temporale, possibili a più riprese durante tutta la giornata. Venerdì previsto un miglioramento con cielo nuvoloso o parzialmente soleggiato. Nuovo peggioramento nel weekend con possibili temporali da sabato pomeriggio e soprattutto nella giornata di domenica 7 giugno.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per venerdì 5 giugno

Nella giornata di venerdì 5 giugno la perturbazione dovrebbe allontanarsi dalla Lombardia favorendo un miglioramento nel corso della giornata. Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, quindi da poco a parzialmente nuvoloso. Poco probabili ma possibili rovesci sparsi su Prealpi orientali nel pomeriggio. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 25 °C.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per venerdì 6 giugno

Sabato 6 giugno al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio e in serata nubi irregolari su Alpi e Prealpi maggiori schiarite sulla Pianura. Precipitazioni al mattino assenti, nel pomeriggio aumento della probabilità di rovesci o temporali sparsi. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve calo.

La tendenza per domenica 7 giugno

Per domenica 7 giugno la tendenza è di un aumento della nuvolosità ovunque con possibili rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi poi anche sulla Pianura. Temperature minime in aumento, massime in calo.