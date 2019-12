Secondo le previsioni meteo a Milano il tempo a Natale sarà caratterizzato da bel tempo, con cielo sereno e sole, sia per il giorno della vigilia di Natale che per quelli di Natale e Santo Stefano. Secondo quanto previsto dai meteorologi infatti i milanesi potranno godere del bel tempo per tutte le festività natalizie nelle quali saranno del tutto assenti le precipitazioni. Per quanto riguarda invece le temperature queste subiranno un brusco calo in particolare nelle minime che raggiungeranno gli zero gradi sia nel giorno di Natale che in quello di Santo Stefano.

Previsioni meteo Milano vigilia di Natale

Nello specifico martedì 24 dicembre 2019, il giorno della vigilia di Natale, il cielo sarà perlopiù sereno, con qualche addensamento nuvoloso tra notte e mattino. Dal pomeriggio qualche addensamento più consistente ci sarà sui rilievi mentre altrove il cielo sereno o poco nuvoloso. Le precipitazioni saranno assenti, fatto salvo qualche episodio di nevischio sulle creste di confine ed occasionale pioviggine nella notte sui settori occidentali. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in calo sia nelle minime che nelle massime. I venti infine saranno deboli in pianura, mentre in montagna tra moderati e forti.

Previsioni meteo Milano Natale e Santo Stefano

Mercoledì 25 dicembre, il giorno di Natale, invece ci sarà nuvolosità irregolare al mattino ed a sera, con cielo poco nuvoloso al pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature invece saranno in calo le minime che raggiungeranno gli zero gradi in pianura, mentre le massime saranno in lieve aumento. Giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la nuvolosità sarà in aumento su tutti i settori, con un parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata. Assenti invece le precipitazioni assenti, mentre le temperature saranno in calo e oscilleranno nell'intera giornata tra i 2 e i 10 gradi.

Previsioni meteo Milano Capodanno

Mentre per quanto riguarda le previsioni meteo per Capodanno, il freddo tornerà prepotentemente su Milano e nelle principali città della Lombardia. Gli ultimi giorni del 2019 saranno infatti caratterizzati dall'irruzione di aria gelida che dalla Russia, nello specifico dalla Siberia, si riverserà sull'Italia.