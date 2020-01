in foto: (Immagine di repertorio)

L'epifania oltre che le feste si è portata via anche il sole. Nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, Milano si è risvegliata sotto una fitta coltre di nebbia, accompagnata da temperature ancora molto rigide, con minime intorno ai -2 gradi e massime che toccheranno i 5 gradi nelle ore più calde. Le previsioni meteo per quanto riguarda il capoluogo lombardo tendono a escludere il rischio pioggia per tutto l'arco della settimana, il termometro invece dovrebbe andare sotto lo zero nelle giornate di martedì 7 e giovedì 8 gennaio, con un lieve rialzo previsto verso la fine della settimana.

Meteo Milano mercoledì 8 gennaio: nubi e nebbia

Le previsioni meteo su Milano per la giornata di mercoledì 8 gennaio parlano di cielo coperto e nubi sparse, con addensamenti nebbiosi sopratutto nelle prime ore della mattina e verso sera. Intorno alle ore 22 è prevista scarsa visibilità proprio a causa della nebbia, mentre il termometro toccherà una minima di meno 1 grado e una massima di 5. Non sono previste precipitazioni per tutto l'arco della giornata.

Previsioni meteo Milano giovedì 9 gennaio

Il grigiore che in queste ore caratterizza il cielo di Milano dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, almeno fino a giovedì 9 gennaio. Questo almeno ci dicono le previsioni meteo, che parlano di cielo coperto e temperature intorno ai 6 gradi di massima e ai meno due gradi di minima. I meteorologi escludono il rischio precipitazioni, ma prevedono ancora scarsa visibilità a cominciare dalle prime ore della mattina fino alle 10 circa.