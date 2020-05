La seconda parte della settimana in Lombardia sarà caratterizzata da condizioni stabili e generale assenza di precipitazioni, con temperature in aumento grazie alla presenza di un campo anticiclonico. Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia presentano un clima tipico di maggio, con valori massimi fino a 25-26 gradi in pianura. Solo la coda di una perturbazione atlantica, in transito oltralpe e poi diretta sui Balcani, determinerà qualche disturbo.

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia

Tra oggi, mercoledì 6 maggio, e domani, giovedì 7 maggio, i meteorologi di Arpa Lombardia prevedono un pò di variabilità o lieve instabilità per il passaggio di un asse di saccatura collegato ad un'ampia e fredda depressione centrata sull'Europa orientale. Da giovedì e fino alla prima parte di domenica alta pressione in rinforzo con tempo stabile e caldo seppur non sempre soleggiato specie venerdì. minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo.

Da giovedì 7 maggio massime in aumento

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, in pianura previste temperature minime comprese tra 13 e 15 °C, massime comprese tra 21 e 23°C. Da giovedì 7 maggio le massime saliranno fino a 25 °C in un contesto anticiclonico a garanzia di tempo in gran parte stabile e soleggiato sulla Lombardia. saranno poi in ulteriore aumento nella giornata di venerdì 8 maggio.

Venerdì 8 maggio temperature caldo sulle aree di pianura

Nella giornata di venerdì 8 maggio il promontorio anticiclonico di natura subtropicale sarà posizionato sul Mediterraneo occidentale, influenzando il tempo anche del Nord Italia. Cieli sereni o al più velati per gran parte del giorno in Lombardia; temperature massime stabili o in ulteriore lieve aumento, su valori quasi caldi di giorno sulle aree di pianura.