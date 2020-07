Bel tempo per l'inizio della prossima settimana che va dal 6 al 12 luglio, secondo le previsioni meteo su Milano degli esperti di Arpa Lombardia fino a lunedì sera ci sarà un vortice di alta pressione che porterà tempo stabile e soleggiato e via via più caldo. Tra lunedì sera e martedì il passaggio di un fronte freddo a nord delle Alpi potrebbe portare un po' di instabilità e un calo delle temperature.

Nello specifico lunedì 6 luglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in mattinata, mentre dal pomeriggio ed in serata ci sarà un aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi e in tarda serata anche sulla Pianura. Le piogge saranno generalmente assenti fino al primo pomeriggio, mentre dalla tarda serata in possibile locale sconfinamento su adiacenti zone di Pianura. Le temperature saranno in aumento in pianura e comprese tra i 20 e i 32 gradi. I venti saranno in pianura molto deboli o deboli variabili, dalla tarda sera in possibile rinforzo da nord sui settori di nordovest in montagna.

Martedì 7 luglio il cielo sarà nuvoloso in maniera irregolare fino al mattino tra Prealpi e Pianura, nel pomeriggio schiarite sulla Pianura e addensamenti su Prealpi, maggiori schiarite sulle Alpi. Le piogge saranno assenti tra notte mentre al mattino possibile qualche piovasco tra Prealpi e Pianura, in seguito generalmente assenti o poco probabile qualche piovasco sulle Prealpi nel pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie nelle minime o moderate nelle massime. I venti saranno deboli in pianura e moderati in montagna.

La tendenza per mercoledì 8 luglio sarà di un cielo sereno o poco nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti, mentre le temperature tenderanno ad aumentare, giovedì 9 luglio invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni assenti e temperature massime in aumento.