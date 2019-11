Ultima giornata di sole a Milano, prima di una settimana all'insegna del cielo grigio e della pioggia. Le previsioni meteo per la settimana dal 4 al 10 novembre non lasciano adito a dubbi, né all'ottimismo. Lunedì 4 novembre la nebbia mattutina ha lasciato spazio al sole, che splenderà per tutto il giorno. Sarà però l'ultima giornata soleggiata: dalla notte di lunedì è previsto un graduale rannuvolamento che durerà per tutta la settimana e porterà piogge, anche intense, fino a domenica 10 novembre.

Previsioni meteo a Milano: da martedì peggiora

Lunedì sarà una gradevole giornata d'autunno: sole e temperature massime attorno a 16 gradi. Da martedì 5 novembre sul capoluogo lombardo è atteso un graduale peggioramento. Per la giornata del 5 novembre la pioggia si alternerà a schiarite, specie nel primo pomeriggio: le temperature saranno in lieve calo, con massime attorno a 15 gradi. Mercoledì 6 novembre peggiora ulteriormente la situazione: su Milano sono attesi anche temporali, con un ulteriore e più sensibile diminuzione delle temperature che si attesteranno, come massima, attorno ai 12 gradi.

Previsioni meteo Milano: pioggia anche nel fine settimana

Il meteo non migliorerà per il fine settimana. Giovedì 7 novembre dopo una mattinata all'insegna della nebbia il cielo resterà coperto: nel primo pomeriggio è attesa anche pioggia debole, che si intensificherà nel corso della giornata. Venerdì 8 novembre è prevista pioggia per tutta la giornata, da mattina a sera. Oltre al cielo grigio si prevedono temperature comprese tra i 9 e i 10 gradi. Qualche schiarita in più è attesa per la giornata di sabato 9 novembre, specie nel pomeriggio, mentre anche domenica 10 novembre sarà la pioggia la grande protagonista della giornata.