Dopo un weekend di caldo ben sopra le medie stagionali, le previsioni meteo per Milano e Lombardia per le giornate di lunedì 28 e martedì 29 ottobre annunciano l'arrivo dell'autunno vero e proprio. Da lunedì l'alta pressione lascerà spazio a una fredda ed ampia depressione che lambirà il Nord Italia a partire da martedì. Probabile un deciso calo termico a tutte le quote.

Previsioni meteo a Milano per lunedì 28 ottobre: aumenta la nuvolosità in tutta la regione

Per la giornata di lunedì 28 ottobre i meteorologi di Arpa Lombardia prevedono un aumento della nuvolosità su tutti i settori, inizialmente di tipo medio-alto poi via via più estesa ad interessare anche le quote medio-basse. Il cielo sarà nuvoloso specie su Alpi e Prealpi, mentre qualche irregolare schiarita sarà possibile sulla Pianura. In serata generale aumento della nuvolosità e tra la notte e il primo mattino di martedì sono possibili nubi basse o nebbia sulla Pianura. Non escluse precipitazioni molto deboli e sparse su Alpi e Prealpi. Temperature in calo, con minime attorno a 11 gradi in pianura e massime attorno a 19 gradi.

Le previsioni meteo a Milano per martedì 29 ottobre: torna la neve in quota

Nella giornata di martedì 29 ottobre previsto cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni possibili su tutti i settori, maggiormente probabili tra Prealpi e pianura, anche sotto forma di rovescio nella seconda parte della giornata. Torna anche la neve, oltre i 2500/2700 metri ma in calo in serata fin sui 2000 metri. Temperature massime stazionarie o in calo. In montagna in calo anche sensibile dalla sera. La tendenza per le giornate successive vede ulteriore instabilità, soprattutto nella prima parte della giornata di mercoledì 30 ottobre, con precipitazioni sparse anche intense. Possibile neve anche a quote inferiori ai duemila, attorno ai 1700/1900 metri.