Cielo sereno, qualche nube in montagna e temperature nella media stagionale. La settimana appena iniziata sarà all'insegna del bel tempo per Milano e anche per la maggior parte delle città della Lombardia secondo le previsioni meteo per i giorni che vanno dal 25 al 28 maggio. Gli esperti di Arpa prevedono in tutto il Nord Italia un cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti o poco significative e temperature nella media. Dalla sera di giovedì invece sarà possibile un lieve peggioramento per l'estensione verso ovest di una struttura perturbata.

Previsioni meteo Milano 26 maggio

Nello specifico lunedì 25 maggio il cielo sarà ovunque sereno, salvo addensamenti sui rilievi di confine e le temperature saranno stabili e comprese tra i 24 e i 26 gradi. I venti saranno in pianura deboli occidentali, in montagna deboli settentrionali fino al pomeriggio. Martedì 26 maggio il cielo sarà sereno ovunque fino alla tarda mattinata, quindi sulla parte orientale addensamenti sui rilievi e nuvolosità irregolare in pianura. Le precipitazioni saranno assenti o al più deboli locali sui rilievi orientali nel pomeriggio. Le temperature sia minime che massime saranno stazionarie: le prime comprese tra i 12 e i 15 gradi e le seconde tra 24 e 26°C.

Mercoledì 27 maggio ci saranno irregolari addensamenti su pianura e Prealpi alla notte ed al primo mattino, poi più sereno con locale sviluppo di cumuli sui rilievi nelle ore pomeridiane. Assenti le precipitazioni, salvo piovaschi pomeridiani possibili sulle Prealpi orientali al pomeriggio. Le temperature minime non subiranno variazioni mentre le massime stazionarie o in lieve calo: in pianura saranno comprese tra i 13 e i 25 gradi. I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza.