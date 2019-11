Previsioni meteo Milano 22 -24 novembre: pioggia incessante per tutto il weekend

Sarà un weekend autunnale e tutto all’insegna della pioggia, che cadrà in modo continuativo fino alla tarda serata di domenica 24 novembre. Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia parlano chiaro: le precipitazioni non daranno tregua nemmeno nel fine settimana. Le temperature, invece, non dovrebbero scendere oltre i 9 gradi di minima, con massime intorno ai 13 gradi nelle giornate di sabato e di domenica.