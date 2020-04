Previsioni meteo Milano 21-23 aprile: continua il maltempo, pioggia e vento

Ancora pioggia e vento su tutta la Lombardia dove almeno fino a stasera continuerà il maltempo. Secondo le previsioni meteo su Milano per i prossimi giorni, si avrà un leggero miglioramento fino a giovedì 23 aprile prima dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica attesa per il fine settimana. Temperature stazionarie e venti in aumento.