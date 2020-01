Ancora una settimana asciutta a Milano. Le previsioni meteo indicano cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso, per gran parte della settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Sarà all'insegna del bel tempo la prima parte della settimana, almeno fino a venerdì. Nel fine settimana arrivano pioggia, anche se con precipitazioni minime, e foschia.

Previsioni meteo a Milano da lunedì 20 a giovedì 23

Dopo la pioggia caduta tra venerdì e sabato, che ha contribuito a ripulire un po' l'aria dallo smog, la settimana del 20-26 gennaio inizia di nuovo all'insegna del cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso, con precipitazioni assenti e venti che, a parte nella mattinata di lunedì 20, si preannunciano deboli. Condizioni che da un lato potranno fare felice chi odia la pioggia, ma dall'altro saranno di nuovo favorevoli all'accumulo di polveri sottili nell'atmosfera, con le conseguenze per la salute. Martedì 21 e mercoledì 22 gennaio il tempo non è destinato a cambiare: sarà sempre il sole il protagonista delle giornate, con qualche nuvola passeggera che potrebbe far capolino. Le temperature restano comprese tra i 7-8 gradi di massima e i meno due di minima. Giovedì 23 gennaio sarà ancora una giornata senza precipitazioni, ma dalla serata è previsto l'arrivo di un velo di foschia.

Previsioni meteo a Milano per il weekend 24-26 gennaio

I primi cambiamenti della serata di giovedì si manifesteranno in maniera più evidente nella giornata di venerdì 24 gennaio, quando potrebbe tornare a piovere. Non si tratterà di precipitazioni intense: la pioggia, debole, è prevista dalla serata di venerdì e si accompagnerà a un calo delle temperature massime, che non dovrebbero superare i 4 gradi. Sabato 25 gennaio, dopo una mattinata con cielo coperto, sono previste ampie schiarite: le temperature saliranno un poco, per poi tornare a scendere nella giornata di domenica 26 gennaio, che si prevede all'insegna della nebbia, ma nuovamente senza precipitazioni.