Previsioni meteo per Milano e la Lombardia per i giorni dal 20 al 22 maggio. Un minimo depressionario sul Tirreno è in spostamento verso est e porta ancora instabilità nella giornata di martedì 19 maggio; da mercoledì 20 tornano condizioni di cielo poco nuvoloso o sereno che dureranno fino al weekend, con precipitazioni poco significative. Tra sabato e domenica possibile un debole peggioramento e piovaschi sparsi.

Previsioni meteo Milano per mercoledì 20 maggio

I meteorologi di Arpa Lombardia prevedono per la giornata di mercoledì 20 maggio un cielo nuvoloso sui settori orientali e meridionali nella notte e in mattinata, con qualche addensamento sulle Alpi. Poi più sereno, con nuvolosità a ciclo diurno più marcata sui rilievi ed i settori orientali. Precipitazioni deboli residue sul mantovano alla notte; isolati rovesci da metà giornata su Prealpi e alta pianura orientali. Temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in sensibile aumento tra 24 e 27 gradi.

Previsioni meteo Milano per giovedì 21 maggio

Nuvolosità irregolare è prevista anche nella giornata di giovedì 21 maggio, soprattutto dalle ore centrali a ridosso delle Prealpi, persistente anche in serata. Possibili piovaschi isolati dal pomeriggio ed in serata sui rilievi e l'alta pianura, più probabili sui settori orientali. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie intorno a 26 gradi.

Previsioni meteo Milano per venerdì 22 maggio

Venerdì 22 maggio nubi in dissoluzione in mattinata, cielo previsto poco nuvoloso nelle ore centrali con qualche addensamento sui rilievi. Possibili precipitazioni deboli e isolati piovaschi a ridosso delle Prealpi nel corso della giornata. Temperature senza variazioni rilevanti.