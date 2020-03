in foto: Immagine di repertorio

Previsioni meteo su Milano all'insegna di pioggia e maltempo per i primi giorni di marzo, dal 2 al 5, nei quali a causa di una vasta area depressionaria che convoglia sulla regione flussi umidi occidentali ci saranno condizioni perturbate a partire da lunedì 2 marzo. Il tempo tenderà a migliorare a partire da martedì pomeriggio quando lo spostamento verso est dell'asse di tale depressione favorirà flussi più asciutti dai quadranti settentrionali.

Meteo Milano 2 marzo: pioggia e temperature in calo

Nello specifico lunedì 2 marzo sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità che porterà un cielo coperto per l'intera giornata: le precipitazioni saranno diffuse, con rovesci moderati in particolare su fascia prealpina mentre la neve cadrà oltre gli 800-1000 metri. Per quanto riguarda le temperature invece sia le minime che le massime saranno in calo, nelle zone di Pianura si alterneranno tra i 3 e gli 11 gradi. I venti invece saranno in pianura inizialmente deboli per poi rinforzarsi in serata, in montagna saranno invece deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Previsioni meteo Milano 3 marzo: neve oltre i 1000 metri

Per le previsioni meteo di martedì 3 marzo il cielo si presenterà al mattino nuvoloso o molto nuvoloso, nuvolosità in progressiva attenuazione. Le precipitazioni saranno al mattino deboli e nel pomeriggio più diffuse e persistenti, mentre la neve continuerà a cadere oltre i 1000 metri. Le temperature subiranno un aumento sia nelle minime che nelle massime mentre i venti saranno in pianura deboli e in temporanea intensificazione nelle ore centrali sui settori occidentali.

Meteo Milano 4 e 5 marzo: le tendenze

Mercoledì 4 marzo il cielo su Milano e la Lombardia sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi di confine, dove non sono escluse isolate precipitazioni, mentre le temperature minime e massime saranno nuovamente in diminuzione. Giovedì 5 marzo il cielo generalmente poco nuvoloso, con nuvolosità più estesa nelle ore centrali ma bassa probabilità di precipitazioni, stazionarie invece le temperature minime e massime.