in foto: Immagine di repertorio

Una settimana all'insegna del maltempo quella appena iniziata: dal 18 al 24 novembre le previsioni meteo su Milano e nel resto della Lombardia promettono l'arrivo di una perturbazione che durerà diversi giorni e porterà pioggia e vento su gran parte della regione. Nello specifico oggi lunedì 18 novembre il cielo si presenterà nuvoloso con un'intensificazione in particolare a partire dal tardo pomeriggio e nella notte. Le precipitazioni saranno deboli e sparse su quasi tutta la regione Lombardia con maggiori probabilità al primo mattino e in serata, mentre la neve cadrà oltre gli 800/1200 metri. Le temperature saranno stazionarie sia nelle minime che nelle massime e si assesteranno in Pianura tra i 5 e i 10 gradi.

Previsioni meteo Milano: mercoledì torna nebbia

Martedì 19 novembre il cielo sarà ovunque in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Le piogge cadranno assenti o deboli, mentre la neve cadrà oltre i 1000 metri circa. Le temperature minime saranno in lieve rialzo, mentre le massime saranno stazionarie. I venti saranno in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o moderati meridionali, in attenuazione. Mercoledì 20 novembre il cielo sarà invece irregolarmente nuvoloso con possibili addensamenti e nebbia in Pianura, le precipitazioni saranno assenti e le temperature in leggero rialzo. Giovedì 21 novembre infine la nuvolosità sarà in aumento con possibilità di deboli precipitazioni sparse. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in Pianura deboli orientali, in montagna deboli meridionali.

Previsioni meteo Milano: nel fine settimana pioggia e sole

Nel weekend invece il tempo si alternerà tra sole e nubi: venerdì 22 novembre al mattino il cielo sarà coperto mentre al pomeriggio e in serata le piogge cadranno con intensità. Sabato 23 le precipitazioni saranno da modeste a intense per l'intera giornata, mentre domenica 24 novembre tornerà il sereno con cielo in prevalenza poco nuvoloso e con qualche schiarita, mentre al pomeriggio torneranno banchi di nebbia su quasi tutta la regione in particolare nelle zone di Pianura.