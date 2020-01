Inizio di settimana con il sole per i milanesi. Le previsioni meteo per la città di Milano parlano di un lunedì 13 gennaio di cielo sereno, con temperature minime attorno ai meno due gradi e massime che toccheranno quota 6 gradi nelle ore più calde del pomeriggio. I meteorologi escludono il rischio piogge anche per i prossimi giorni della settimana, nonostante nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio si potrebbero verificare addensamenti nebbiosi in grado di rendere problematica la visibilità. È previsto un leggero aumento delle temperature a partire da metà settimana.

Meteo Milano martedì 14 gennaio: niente piogge

Nella giornata di martedì 14 gennaio dovrebbe tornare la nebbia su Milano. Questo almeno secondo le previsioni del tempo, che parlano di visibilità pessima o assente in particolare nelle prime ore della mattina, fino alle ore 7 circa. Il cielo resterà coperto per tutto l'arco della giornata, con temperature minime di meno due gradi e massime attorno ai cinque. Si escludono precipitazioni.

Previsioni meteo Milano mercoledì 15 gennaio

Secondo le stime dei meteorologi il cielo su Milano dovrebbe restare nuvoloso anche nella giornata di mercoledì 15 gennaio, con temperature in sensibile aumento che non dovrebbero andare sotto lo zero. Il termometro toccherà i 3 gradi di minima e i sette di massima, mentre la visibilità, nonostante il cielo coperto, dovrebbe restare buona per tutto l'arco delle ventiquattr'ore.

Previsioni Meteo Milano giovedì 16 gennaio

Giovedì 16 gennaio, le precisioni meteo per Milano parlano di cielo poco nuvoloso, con una leggera schiarita a cominciare dalle prime ore del mattino. Il sole torna a baciare il capoluogo lombardo, con nubi sparse abbinate a temperature stazionarie rispetto alla giornata di mercoledì 15 gennaio. Vengono ancora escluse possibili piogge.