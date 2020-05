in foto: Foto di repertorio

La settimana è iniziata all'insegna del maltempo per Milano e per il resto della Lombardia: come annunciato nei giorni scorsi infatti a partire da oggi lunedì 11 maggio pioggia e vento si sono abbattuti sulla regione portando con sé anche un calo delle temperature. Secondo le previsioni meteo nei prossimi giorni il tempo sarà variabile ma prevalentemente perturbato, con precipitazioni intermittenti e a tratti diffuse.

Meteo Milano martedì 12 maggio: vento forte e temporali

Martedì 12 maggio il cielo sarà al mattino poco nuvoloso, mentre a partire dalla seconda parte della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità con piogge intense dal pomeriggio. Le temperature subiranno un aumento nelle massime mentre le minime continueranno a scendere. I venti in pianura saranno deboli con un rinforzo in serata. In montagna moderati dai quadranti settentrionali.

Mercoledì 13 maggio infine la tendenza indica un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse ed intermittenti. Le temperature minime e massime saranno in calo, mentre i venti continueranno a soffiare in maniera più debole. Giovedì 14 maggio la nuvolosità sarà maggiore con piogge isolate, mentre le temperature inizieranno ad aumentare nuovamente.

Scatta l'allerta meteo a causa del maltempo

A causa del maltempo è stata diramata un'allerta meteo a partire da ieri e fino a questa sera su tutto il territorio lombardo: stando a quanto fa sapere la Protezione civile lombarda, farà il suo ingresso nella regione "un vortice depressionario proveniente dal Golfo del Leone". Previste forti piogge soprattutto sui settori alpini e prealpini, mentre in pianura i "fenomeni saranno più discontinui"."Si sottolinea che, a causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili cumulate superiori, con locali cumulate di pioggia fino a 80-120 mm sui rilievi, in particolare sui settori centro-occidentali. Progressivamente in serata è attesa un'attenuazione dei fenomeni", si legge sull'avviso di allerta meteo. In arrivo anche venti forti con raffiche fino a 70 chilometri all'ora in quota. In particolare sui settori alpini e prealpini centro-occidentali sono previsti accumuli di pioggia localmente fino a 80-120 mm in 24 ore.