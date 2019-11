A Milano sarà una settimana caratterizzata ancora dalla pioggia e dalle nuvole. Ma secondo le previsioni meteo saranno soprattutto giorni di freddo intenso: per la prima volta in questa stagione autunnale, infatti, le temperature minime crolleranno fino a raggiungere lo zero sul termometro, mentre le massime difficilmente supereranno i dieci gradi centrigradi.

Previsioni meteo Milano: giovedì il giorno più freddo della settimana

Lunedì 11 e martedì 12 si attendono giornate con cielo coperto e possibilità di piogge, deboli, concentrate soprattutto lunedì nell'arco della giornata e nella mattinata e nella serata di martedì 12. Sul fronte delle temperature, le massime saranno comprese tra i 9 gradi di lunedì agli 11 di martedì. Il tempo migliorerà nella parte centrale della settimana: mercoledì 13 e giovedì 14 novembre sono attese ampie schiarite sul capoluogo lombardo. Il sole, tuttavia, non basterà ad attenuare il freddo, anzi: proprio giovedì 14 novembre si preannuncia come il giorno più freddo della settimana, con la minima che toccherà gli zero gradi e massime al di sotto dei dieci gradi.

Previsioni meteo Milano: nel fine settimana ancora pioggia

Per il fine settimana torna il maltempo. Venerdì 15 novembre sarà la giornata più critica, con alta probabilità di piogge per tutto il giorno e qualche fenomeno temporalesco nel primo pomeriggio. Sabato 16 novembre e domenica 17 novembre si preannunciano giornate altrettanto bagnate, anche se le precipitazioni dovrebbero avere un'intensità minore, soprattutto nella giornata di domenica, quando dalle nuvole potrebbe anche filtrare qualche raggio di sole.