Il bel tempo resiste sulla Lombardia nel weekend del 21 e 22 aprile. Tutto merito della zona di alta pressione che questa settimana ha "protetto" l'Italia e al cui anticiclone i media hanno dato il nome "Apollo", il dio del Sole. E proprio la stella del nostro sistema planetario splende per tutto il fine settimana, pressoché indisturbato. Qualche addensamento nuvoloso si forma invece nelle ore serali e notturne, ma senza mai essere accompagnato da precipitazioni.

Sabato 21 aprile il cielo sarà quasi del tutto sgombro di nuvole. Una leggera nuvolosità si registrerà soltanto nella provincia di Sondrio. In sera gli addensamenti nuvolosi aumentano e si estendono anche a Brescia, Bergamo, Como e Lecco; in nottata il cielo sarà leggermente coperto ovunque. Temperature in aumento con seguenti valori minimi e massimi: Milano 16-28°, Bergamo 15-27°, Brescia 14-28°, Como 14-28°, Cremona 13-28°, Lecco 15-27°, Lodi 13-28°, Mantova 13-28°, Monza-Brianza 15-27°, Pavia 13-27°, Sondrio 10-28° e Varese 12-26°.

Domenica 22 aprile le previsioni meteo confermano il bel tempo, sebbene caratterizzato da qualche nuvola in più rispetto alla giornata precedente. In mattinata, infatti, leggera nuvolosità ovunque, destinata comunque a diradarsi nel corso del pomeriggio. In serata e in nottata, invece, si registra la tendenza opposta. Temperature stabili, con tendenza alla riduzione delle escursioni dato il leggero calo della massime e l'aumento delle minime. I valori dei singoli capoluoghi di provincia sono i seguenti: Milano 17-27°, Bergamo 15-26°, Brescia 15-27°, Como 15-26°, Cremona 14-27°, Lecco 15-25°, Lodi 14-27°, Mantova 14-27°, Monza-Brianza 16-26°, Pavia 14-27°, Sondrio 10-27° e Varese 13-26°.