Previsioni meteo Milano: torna il sole, a sprazzi, nel cielo sul capoluogo lombardo. La giornata odierna, mercoledì 29 aprile, è iniziata con un bell'arcobaleno immortalato dai piani alti di Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana, che su Facebook ha scritto: "Dall'ufficio si vede questo enorme arcobaleno. Lo prendo come un buon auspicio: ci ricorda che dopo ogni tempesta torna la luce…". Dopo il cielo grigio piombo e la pioggia di ieri, le nuvole si sono diradate anche se il tempo resta instabile. Un peggioramento è però atteso a partire da domani e anche per venerdì primo maggio: a differenza delle iniziali previsioni, il weekend dello strano ponte da trascorrere in isolamento a casa per via dell'emergenza Covid-19 inizierà all'insegna della pioggia.

Previsioni meteo Milano: domani ritorna la pioggia

Dopo una mattinata all'insegna di nubi sparse e schiarite, nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile il sole la farà da padrone. Giovedì 30, tuttavia, dopo una prima parte della giornata all'insegna della nuvolosità tornerà la pioggia: nel pomeriggio sono attesi anche temporali e le temperature massime si abbasseranno, fino a scendere sotto i 20 gradi centigradi.

Previsioni meteo Ponte del 1° maggio Milano

L'insolito ponte del Primo maggio inizierà all'insegna dell'instabilità. Nella giornata di venerdì 1 maggio sono attese nuvole per buona parte della giornata, con possibilità di pioggia e temporali in serata. Da sabato in poi, tuttavia, è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche: le giornate si preannunciano serene, con tutt'al più delle nuvole sparse in cielo e temperature massime che saliranno fino a raggiungere i 24 gradi. Sarà il modo migliore per accompagnare tutti i milanesi nell'ultimo weekend di quarantena prima della cosiddetta Fase 2, quando sono previsti alcuni allentamenti delle restrizioni finora in vigore per contenere la diffusione del contagio.