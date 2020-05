Alla vigilia del lungo ponte del 2 giugno, che ai più fortunati potrà regalare quattro giorni di vacanza, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, le previsioni meteo per Milano e la Lombardia sono una grande incognita. Il tempo si preannuncia infatti instabile su tutta la regione, a causa, come spiega l'Arpa, della presenza "di un flusso settentrionale in arrivo contro l'arco Alpino e dalla discesa di nuclei di aria più fredda e instabile associati ad un'ampia perturbazione sull'Europa orientale. Nei prossimi giorni il cielo presenterà una nuvolosità irregolare e variabile, con probabili rovesci sparsi sui rilievi e occasionali altrove. Le temperature saranno inizialmente in lieve calo all'inizio del weekend, con temporanei rinforzi del vento da est in pianura. Da lunedì 1 giugno però si assisterà al passaggio a condizioni meno instabili, con temperature progressivamente in aumento.

Il meteo a Milano per il Ponte del 2 giugno

A Milano il ponte del 2 giugno potrebbe riservare qualche brutta sorpresa, per gli amanti del bel tempo, soprattutto nella mattinata di domenica 31 maggio, quando sono attese deboli precipitazioni. Non dovrebbe però piovere nei restanti giorni, caratterizzati da nuvole e ampie schiarite che potrebbero anche regalare giornate quasi estive. Le temperature infatti, a parte un calo da venerdì a domenica (ma le massime dovrebbero sempre rimanere sopra i 20 gradi), torneranno a salire a partire da lunedì, e potranno raggiungere anche i 27 gradi.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Queste invece le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno nel resto della regione. Venerdì 29 maggio cielo nuvoloso alla notte ed in serata, in particolare sui settori orientali. Nella parte centrale della giornata irregolarmente nuvoloso sui rilievi, poco nuvoloso o velato in pianura. Sabato 30 maggio cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con qualche nuvola in più sui rilievi e sui settori orientali. Domenica 31 maggio previsto un aumento della nuvolosità sulla fascia prealpina: altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite dalle ore centrali. Da lunedì 1 giugno cielo prevalentemente poco nuvoloso, con temperature in aumento ovunque e possibilità di precipitazioni isolate specie su Alpi e Prealpi.