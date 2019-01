La Lombardia come tante regioni in Italia sarà colpita da una vera e propria bomba di neve che porterà forti nevicate sulla maggior parte delle province: Varese, Como, Lecco, Pavia, Milano, Monza e Lodi vedranno cadere i primi fiocchi a partire da questa sera quando la situazione meteo tenderà a peggiorare. La neve si accumulerà da pochi centimetri fino a 10-20 in particolare sulle province occidentali della Lombardia. Coma riportato dagli esperti di 3bmeteo, tra l'alba di venerdì e la sera le condizioni sono favorevoli alla caduta di neve fino in pianura.

Sabato tornerà a cadere la pioggia

Mentre nella giornata di sabato la situazione tenderà a mutare visto il piccolo innalzamento delle temperature e il vento di scirocco che trasformerà la neve in pioggia in particolare sui settori centro-occidentali, mentre la neve continuerà a cadere in particolare sulle zone montuose. Il Comune invita gli amministratori condominiali e i proprietari a spargere sale sui marciapiedi. E raccomanda, inoltre, di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti in città.