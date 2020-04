Torna il sole e aumentano le temperature a Milano. Per molta gente uscire di casa non è ancora possibile, per via dei divieti legati all'emergenza Coronavirus, ma per lo meno dai balconi e dalle finestre ci si potrà consolare con il cielo tornato azzurro dopo giorni di grigiume. Le previsioni meteo per il capoluogo lombardo a partire da oggi, mercoledì 22 aprile, segnano un'inversione di tendenza rispetto all'inizio della settimana. Le nuvole lasciano spazio al sole, mentre sul fronte delle temperature il sensibile abbassamento degli scorsi giorni resterà un ricordo e i valori riprenderanno a risalire. Il bel tempo dovrebbe durare per tutta la settimana, almeno fino a domenica, quando saranno possibili nuovi rannuvolamenti.

Meteo Milano 22-24 aprile: bel tempo e temperature miti

Nel dettaglio, da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile sono previste belle giornate primaverili. Chi può uscire (per lavoro o per le altre necessità prevista dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri), potrà assaporare nei brevi tragitti un clima tornato mite, con temperature massime che potranno arrivare a toccare i 23 gradi. Resta forte l'escursione termica tra valori minimi e massimi: le temperature minime si attestano infatti attorno agli 8-9 gradi.

Previsioni meteo Milano weekend 25-26 aprile: nuvolosità in aumento

Cambia qualcosa nel weekend. Non tanto sabato 25 aprile, Festa della Liberazione (in streaming e senza il tradizionale corteo), quando la giornata dovrebbe essere ancora all'insegna del bel tempo con un ulteriore aumento delle temperature massime. Domenica 26 aprile, però, in cielo potrebbe comparire qualche nuvola in più: sarà un preavviso per il peggioramento meteo previsto per l'inizio della prossima settimana, quando a Milano sono attese piogge e temporali.