in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, a Cernobbio, in provincia di Como. Un operaio di 58 anni, E.P. le sue iniziali, originario di Aosta, è deceduto dopo essere precipitato nel vuoto per 20 metri ed essersi schiantato al suolo. L'uomo, operaio di una ditta valdostana, insieme ad alcuni colleghi, stava posizionando una rete metallica sulla parete rocciosa a protezione del Grand Hotel Villa d'Este, una degli alberghi più lussuosi del mondo quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto, sebbene gli operai fossero assicurati alla roccia con un sistema di funi: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, con l'eliambulanza giunta da Como, per il 58enne non c'è stato niente da fare; è deceduto praticamente sul colpo.

Il collega che era con lui, che ha assistito a tutto il tragico incidente e ha visto il 58enne morire sotto i suoi occhi, è stato trasportato in ospedale in forte stato di choc. Sul luogo del dramma sono arrivate le forze dell'ordine e l'Autorità Giudiziaria competente: stando a quanto si apprende, la Procura di Como ha aperto una inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità nella morte dell'operaio.