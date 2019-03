Un operaio di 28 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Il giovane, operaio di una ditta di ristrutturazioni, da quanto si apprende, stava montando un lampadario in un'abitazione in via Tirso, una traversa privata di via Ripamonti a Milano, quando è caduto dalla scala sulla quale stava lavorando, precipitando per dieci metri. Soccorso dai sanitari del 118, l'operaio è stato trasportato all'ospedale Nigaurda, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Tre incidenti sul lavoro mortali in due giorni in Lombardia

Settimana di tragedie sul lavoro in Lombardia, dove in due giorni sono purtroppo morte tre persone, tutte in Brianza. Lunedì 25 febbraio, a Desio, è morto un operaio di 54 anni, travolto da quintali di terriccio e detriti. Martedì 26 febbraio, un 61enne è precipitato da un tetto a Lentate sul Seveso, mentre a Meda un operaio di 50 anni è caduto da un'altezza di 4 metri.